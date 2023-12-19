2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda son yarış İstanbul'da yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek rallide, 45 otomobil ve 90 sporcu yarışacak.

Organizasyon ayrıca Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek.

Şile Belediyesi önünde 22 Aralık Cuma günü saat 18.15'de seremonik startı verilecek organizasyonda, ekipler toplam uzunluğu 116,38 kilometre olan etapta mücadele edecek.

Rallinin ilk mücadelesi, 23 Aralık Cumartesi günü Esenceli, Göçbeyli ve Üvezli etaplarının ikişer kez geçilmesinden oluşacak. Ekipler aynı günün akşamı Şile Belediyesi sahil otoparkı içindeki servis alanına gelerek yarışı tamamlayacak.

Bozgoca ve Göksu etaplarını 24 Aralık Pazar günü iki kere geçecek ekipler, saat 17.00'den itibaren servis alanındaki finiş podyumunda ödüllerini alacak.