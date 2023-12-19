Örnek olacak kayakçılar yetiştirmeye odaklandılar

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, federasyonun faaliyetleri ve hedeflerini anlattı.

Oto, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı 2023'teki müsabakalara az sayıda sporcuyla katıldıklarını ifade etti.

"2024'te büyük hedeflerimiz var. Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile kupalarında yarışlara katılmak istiyoruz. Kış sporlarında dünyada ilk 3'e girmek çok zor. Gelecek yıllarda inşallah daha iyi madalyalara koşacağız, bunun temelleri atıldı. Çok iyi sporcularımız var, çok da iyi çalışıyorlar. Hakemlerimiz ve yöneticilerimiz de canla başla çalışıyor. Zor şartlarda yapılan zor bir spor, onun için hedeflerimiz büyük olmalı."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"İsminden söz ettirecek sporcular yetiştirmek istiyoruz"

Oto, kış sporlarında ülkeyi başarılı bir noktaya getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Oto, gelecek yıl yurt içinde yapılacak yarışmaların belli olduğunu belirtti.

"Kayak sporu denince insanların aklına sadece alp kayağı geliyor ama kayaklı koşu, snowboard, atlama ve kızak branşlarımız da var. Uluslararası arenalarda ülkemizi kayakta en fazla 4 kız, 4 erkek temsil ediyor. Şu anda 5 binin üzerinde lisanslı sporcumuz var. Bunlar yurt içinde düzenlenen arenalarda yarışıyor. Bunların arasından 10-15 iyi sporcu çıkıyor. İyi kayakçılar seçip, iyi yarışmalar yapmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere idol olacak sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu yıl Türkiye içinde 40'a yakın yarışımız var. Milli sporcularımız kış boyunca Avusturya'da kalıp, devamlı uluslararası yarışlara katılıyor."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto] [Fotoğraf: AA / Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto]

Federasyonun uluslararası arenalarda en üst dereceyi hedeflediğini ve bu hedefler doğrultusunda çaba sarf ettiklerini anlatan Oto, zor olanı başarmak için gayret gösterdiklerini sözlerine ekledi.