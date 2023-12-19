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Spor
AA 19.12.2023 11:35

Aydın Büyükşehir Belediyespor "stres" sorununu çözmek istiyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını 14 puanla 10. sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Alper Hamurcu, stres yönetiminde yaşadıkları sorunun maç kaybetmelerinde etkili olduğunu söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor "stres" sorununu çözmek istiyor
[Fotoğraf: AA arşiv]

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, bazı maçlarda çok iyi oyun çıkarmalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi.

Hamurcu, ligde ilk beş dışındaki tüm takımların galibiyet sayılarının birbirine yakın olduğunu, bu nedenle de zorlu bir ikinci yarının kendilerini beklediğini aktardı.

"Çok daha zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. Kritik anlarda stres yönetimini sağlayabilirsek, çok daha fazla maç kazanacağımızı biliyoruz. Açıkçası çok kötü başladık. Alışma süreci... O alışma süreci nedense bizim takımda çok uzun sürüyor. Bunun birçok etkeni olabilir. Çok fazla çözüm üretemedik. İkinci yarı muhakkak çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bunun emarelerini hem antrenmanlarda hem maç içerisinde veriyoruz. Dediğim gibi kazanma adına sadece bir yol açmamız gerekiyor. Orayı açtıktan sonra çok daha iyi sonuçlar alacağımız su götürmez bir gerçek."

Fotoğraf: AA / Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu[Fotoğraf: AA / Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu]

Hedef play-off

Hamurcu, takımın bu yıl hedeflerini gerçekleştireceğine inandığını aktardı.

"Hedefimiz her zaman öncelikli olarak play-off'a girmek ve sonrasında Avrupa kupasına katılıyor olmak. Yani ikinci yarıdaki en büyük hedeflerimizden bir tanesi, ilk yarıda yapamadığımız o stres yönetimini muhakkak en kısa sürede çözüp, kazanmaya çok yakın olduğumuz maçları ikinci yarıda galip tamamlamak. Bunu yaptığımızda play-off potasına girmekte bir problem olacağını düşünmüyorum. Bunu yapabilecek azimde, güçte bir takımız. Önemli olan tek şey, o stres yönetimi problemini çözmek."

Hamurcu, ligin sürprizlere açık olduğunu aktardı.

"Kimsenin beklemediği sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Ligin çok beklenmeyeni yapan takımları var. Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, bunlardan bir tanesi. Onlar da çok iyi voleybol oynuyor ama tabii ikinci yarı bütün takımlar için çok daha stresli olacak. Geçmiş senelerde öyle ya da böyle ligden düşebilecek ikinci, belki üçüncü takım neredeyse ikinci yarı başında belli oluyordu. Bu sene öyle bir durum söz konusu değil. Birçok takım ligden düşmeye, birçok takım da play-off'a girmeye aday. Bu açıdan çok daha stresli, çok daha yoğun geçeceği aşikar."

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