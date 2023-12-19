Puslu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.12.2023 11:15

Merve Dinçel Kavurat'ın hedefi Paris 2024'te altın madalya

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçilen Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Merve Dinçel Kavurat'ın hedefi Paris 2024'te altın madalya
[Fotoğraf: AA arşiv]

Paris 2024 için kota alan milli sporcu Merve, 2023 yılında başarmak istediği hedeflere ulaşabildiğini söyledi.

Merve, sportif anlamda 2023 yılını değerlendirdi.

"Bu sene benim için inanılmaz geçti. Her şeyin ilkini yaşadığım bir yıl oldu. Dünya şampiyonu oldum, Grand Prix'te şampiyon oldum. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın MVP'si ve yılın en iyi kadın tekvandocusu seçildim. Bana 2023 yılında başarmak istediklerimi sorsanız tek tek bunları yazardım. Artık gözümü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na diktim. Orada da altın madalya kazanmayı hedefliyorum."

"Her rakibime özel strateji belirlemem gerekecek"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak Merve, organizasyonda rakiplerine özel strateji belirleyeceğini aktardı. Milli tekvandocu, gelecek sene ile ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"2024 yılı benim için çok zorlu geçecek. Kamp sürecimi ailemden ayrı geçiriyorum. Ayrıca sıkletim için sürekli kilo vermem gerekiyor. Hırslı bir sporcuyum. Bu hırs beni besliyor. Önce rakiplerime odaklanmam gerekecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda her rakibime özel strateji belirlemem de lazım. Bu sırada sıkletim için kiloma dikkat edeceğim. Bu dönemde gerçekten zorlanacağım ve yorulacağım."

Merve Dinçel Kavurat'ın hedefi Paris 2024'te altın madalya

"En iyisi olduğum için çok rahat hissediyorum"

Merve, bu sporda en iyisi olduğunu ve bundan dolayı da çok rahat hissettiğini belirtti. Merve, bu seneki organizasyonların kendisini yıprattığını aktardı.

"Bu seneki organizasyonlar bizi çok yordu. Geçen yıl da her ay bir turnuvaya katıldık. Hep aynı rakiplerle karşılaştık. Yendiğim ve yenildiğim rakiplerimle sürekli karşı karşıya geldim. Organizasyonlarda birinci, ikinci ve üçüncü olduğum oldu. Şu anda da en iyisi olduğum için çok rahat hissediyorum."

Merve Dinçel Kavurat, Türk tekvandosunun geleceğiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Emeğimin karşılığını inşallah altın madalya kazanarak alacağım. Bu da kadın tekvandosunun önünü açacak. Kız çocuklarına ilham olacağımı düşünüyorum. Beni de en çok heveslendiren şeylerden biri de bu. Kız çocuklarımıza iyi bir örnek olmak istiyorum. Gençlerin 'Merve abla başardıysa ben de başarabilirim' demelerini istiyorum."

ETİKETLER
Tekvando 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları
Sıradaki Haber
Türkiye 2023'te 139 uluslararası turnuva düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:20
Bakan Tunç: Vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyacağız
12:17
MÜSİAD Başkanı Asmalı: Fiyat artışları çok daha makul düzeylere gerileyecek
12:16
73 yaşında çift ana dalda yüksek lisans yapıyor
12:11
ABD'de TikTok, Meta ve X şirketleri Utah eyalet yönetimine dava açtı
12:05
Marmara'daki son sarsıntılar olası İstanbul depreminin habercisi değil
12:05
Pendik'te drift yapan sürücüye 22 bin lira ceza
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
Kars Barajı'nın yüzeyi kısmen dondu
FOTO FOKUS
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
TRT, sigara bağımlılığı ile mücadelesinden dolayı ödüle layık görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ