Türkiye 2023'te 139 uluslararası turnuva düzenledi

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 2023 yılının Türk tenisi açısından nasıl geçtiğini değerlendirdi.

Durmuş, 2023'ün TTF'nin organizasyon kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

"Türkiye uluslararası turnuvaların aranan adresi konumunda. 2023 yılında 331 ulusal, 139 uluslararası olmak üzere 470 turnuva düzenledik ve spor turizmine yaklaşık 14 milyon avro katkı sağladık. TEB BNP Paribas İstanbul Tenis Şampiyonası, Billie Jean King Kupası'ndaki Avrupa-Afrika ve Asya-Okyanusya Grup 1 maçları, ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası, Avrupa Senyör Kulüpler Şampiyonası, bu yıl her yaş grubundan dünyaca ünlü isimleri ağırladığımız organizasyonlardan birkaçı. Avrupa Tenis Federasyonunun verdiği en fazla gelişen ülke ödülünün sahibi, bu sene Türkiye oldu."

Durmuş, altyapıdan yetişen tenisçilerin, milli takım düzeyindeki kıta içi ve küresel turnuvalarda aldıkları sonuçlarla dikkati çektiklerine değindi.

"Lisanslı tenisçi sayımız bir yılda yüzde 20’ye yakın artışla 86 binden 103 bine ulaştı. Sporcularımız, ülkemizi temsil ettikleri uluslararası turnuvalarda aralık ayına kadar 1081 kupa kazandı. Özellikle altyapıdan gelen sporcularımızın başardıkları ilkleri vurgulamak istiyorum. Kaan Işık Koşaner, Mustafa Ege Şık ve Samim Filiz’den oluşan 14 Yaş Milli Erkek Tenis Takımı, Avrupa Yaz Kupası'nda 2. oldu. 14 yaş millilerimiz, Dünya Kupası Finalleri'nde de 5'incilik elde etti. Öte yandan A Milli Erkek Takımı, önemli bir başarıya imza atarak Davis Kupası'nda Dünya Grubu 1'e yükseldi. A Milli Kadın Takımı ise Billie Jean King Kupası'nda Avrupa-Afrika Bölgesi Grup 1'deki yerini korudu."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş] [Fotoğraf: AA / Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş]

"Türkiye’nin başkenti, TTF Ankara Tenis Merkezi'yle artık tenisin de başkenti"

Durmuş, tenisi illere, ilçelere, mahallere yayma çabalarını hız kesmeden sürdürdüklerini dile getirdi.

"Önce ulusal turnuvaların sembolü olan, sonrasında ise uluslararası klasmanda yıllarca sürecek bir organizasyon olarak takvimdeki yerini alan Cudi Kupası, tenisin her yerde oynanabildiğinin gerçek bir örneği oldu. Bu turnuvalarımızın sayılarını artırarak çocuklarımızın, ülkenin her noktasında uluslararası turnuva oynayabilmelerini sağlayacağız. Federasyonumuzun İstanbul, Ankara, İzmir ve Batman’daki tesisler, Olimpiyata Hazırlık Merkezleri haline gelecek ve altyapıdan sporcu yetiştireceğimiz, çocuklarımızın 24 saat eğitim görebilecekleri bir sistemle bu tesisler varlığını sürdürecek. Tohumlarını serptiğimiz bu sistemin meyvelerini alacağımız bir yıl bizi bekliyor."

Durmuş, Fransa Açık (Roland Garros) öncesindeki önemli turnuvalardan TEB BNP Paribas İstanbul Tenis Şampiyonası'na ev sahipliği yapan TTF İstanbul Tenis Merkezi’nden sonra Ankara'ya da dünya çapında bir tesis kazandırdıklarını vurguladı.

"Bu sene Ankara’da, tenis tarihimizi değiştirecek dünyanın en iyi tesislerinden birine sahip olduk. Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye’nin başkenti, artık tenisin de başkenti oldu ve TTF Ankara Tenis Merkezi kapılarını bir test turnuvasıyla tenisseverlere açtı. 83 dönümlük arazide biri 3 bin 500 seyirci kapasiteli merkez kort olmak üzere 13 korta sahip TTF Ankara Tenis Eğitim Merkezi, ulusal ve uluslararası tenis camiası için eşsiz bir cazibe merkezi haline gelecek. 2024'te dünya tenisinin zirvedeki isimlerinin katılımıyla büyük açılışını gerçekleştirmeyi planladığımız TTF Ankara Tenis Merkezi’ne bir de ATP turnuvası almayı ve tenisin enlerini Ankara’da buluşturmayı hedefliyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından dünyanın en iyi merkezlerinden biri olarak kabul edilen TTF Ankara Tenis Merkezi oluşturulacak dünyaca ünlü eğitmen kadrosuyla bir Kamp Eğitim Merkezi’ne dönüşecek ve dünyanın en iyi tenisçilerinin eğitim alabileceği bir sistem burada kurulacak."

"Çocuklarımız Geleceğimizdir" projesi Adıyaman ve Hatay’da da hayata geçirilecek

Türkiye’de tenis oynayan, yakından takip eden, hayatında tenise yer veren 15 milyona yakın kişi olduğunu paylaşan Durmuş, tenise olan talebin bilinirliğini arttırmak isteyen firmaların da ilgisini çektiğini ve bu sayede 2023'te forma, kıyafet, turnuva ismi alanlarında birçok sponsorluk anlaşması imzaladıkları bilgisini verdi.

Durmuş, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hayatın normale dönebilmesi için başlattıkları proje hakkında konuştu.

"TTF olarak deprem bölgesinde yaraları bir nebze olsun sarabilmek için hızlı bir şekilde organize olarak ayni ve nakdi yardımlarımızın hemen sonrasında 'Çocuklarımız Geleceğimizdir' projesini hayata geçirdik. Proje kapsamında konteyner kentlerde yaşayan çocuklarımızın sosyalleşmesi adına faaliyetler planladık ve bu faaliyetleri konteyner kentlerde oluşturduğumuz tenis kulüplerinde gerçekleştirmeye başladık. Projemiz Kahramanmaraş’ın akabinde Adıyaman ve Hatay’da da oluşturulacak tenis kulüpleriyle devam edecek."