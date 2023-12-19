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Spor
AA 19.12.2023 10:40

Anadolu Efes Bayern Münih deplasmanında

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Anadolu Efes Bayern Münih deplasmanında

Bmw Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine deplasmanda 95-86 yenilmişti.

Anadolu Efes, elde ettiği 7'şer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda averajla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi takım ise 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.

Avrupa kupalarında 816. randevu

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 816. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 815 karşılaşmada 462 galibiyet ve 353 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 568. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 262 kez rakiplerine mağlup oldu.

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