Kayserispor ile Fenerbahçe 45. kez karşılaşacak

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çıkışını sürdüren Kayserispor, son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ile 19 puan topladı.

Ligde 3. sıraya kadar yükselen Kayseri ekibi sahasında ise mağlubiyet yaşamadı. İç sahada 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Avrupa'da grubundan lider çıkan, ligde de son 3 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 18. haftada Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

3 eksik

Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Samet Akaydın'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

Dzeko'nun durumu belirsiz

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun durumu belirsizliğini koruyor. Ağrıları sebebiyle son gerçekleştirilen antrenmana katılmayan Dzeko'nun, Kayseri'ye götürülmeme ihtimali bulunuyor.

Yıldız oyuncunun durumuna son antrenmanda karar verilecek.

İrfan ve Crespo sınırda

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli takımda üçer sarı kartları bulunan İrfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek.

Ligde 45. randevu

Kayserispor ile Fenerbahçe ligde 45. kez mücadele edecek. Geride kalan 44 maçta sarı-lacivertliler 27 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı

9 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe’nin 94 gol atarken, Kayserispor 45 gol kaydetti.

Geçen sezon 1’i Türkiye Kupası, 2’si lig olmak üzere 3 kez karşılaşan iki ekip arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı.