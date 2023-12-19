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Spor
AA 19.12.2023 10:15

Erkek güreş milli takımlarını Paris 2024'e hazırlayacak teknik kadrolar belli oldu

Erkek güreş milli takımlarını Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlayacak teknik kadrolar açıklandı.

Erkek güreş milli takımlarını Paris 2024'e hazırlayacak teknik kadrolar belli oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, Sarıyer'de kampta olan serbest ve grekoromen güreş milli takımlarındaki görevlerine başlayan yeni teknik ekiplerin, hem güreşçileri Paris 2024'e hazırlayacağı hem de alt yaş gruplarında başarı elde eden gençlerle deneyimli isimleri kaynaştırarak güreşin geleceğini inşa edecekleri belirtildi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı çalıştıracak Nazmi Avluca, Cenk İldem, Bayram Özdemir ve Mahmut Altay'ın dünya ve Avrupa şampiyonalarında toplam 22 madalyası ve 6 olimpiyat katılımı bulunduğu bilgisi verildi.

10 yıl arayla iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan ve ikinci şampiyonluğunu 33 yaşında kazanan Avluca'nın, iki kez "dünyanın en teknik güreşçisi" seçildiği de kaydedildi.

Serbest Güreş Milli Takımı teknik ekibinin ise Abdullah Çakmar, Levent Kaleli ve Tevfik Keleş'ten oluşacağı, üç ismin de yüksek lisans sahibi olduğu ifade edildi.

Çakmar'ın 2010'dan bu yana A Milli Takım'da görev yaptığı hatırlatıldı. Kaleli ve Keleş'in ise son dönemde A milli, 23 ve 20 yaş altı takım düzeyinde yakalanan başarılarda önemli pay sahibi olduklarına değinildi.

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