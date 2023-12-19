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Spor
AA / İHA 19.12.2023 09:55

Antalyaspor Kasımpaşa'yı konuk edecek

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Antalyaspor Kasımpaşa'yı konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde bu sezon çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, haftaya 23 puanla 7. sırada girdi.

Ligde son 6 maçını kaybetmeyen, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki son dört mücadelesini ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle tamamladı.

Akdeniz ekibinde Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Brezilyalı file bekçisi Helton Leite ile kart cezalısı Polonyalı santrafor Adam Buksa ile orta saha oyuncusu Erdal Rakip, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlık geçiren İsveçli orta saha oyuncusu Sam Larsson'un Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer alıp almayacağı ise maç günü belli olacak.

Kasımpaşa ise 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyetle elde ettiği 21 puanla 9. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 25. randevu

Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında bugüne kadar 24 kez Süper Lig maçı oynandı. Söz konusu müsabakaların 12’sini kazanan Antalyaspor, rakibine üstünlük kurdu.

Buna karşın İstanbul ekibi rakibi karşısında 5 kez galip geldi. Kırmızı-beyazlılar ile lacivert-beyazlılar arasında oynanan 7 müsabaka ise berabere tamamlandı.

Kasımpaşa deplasmanda kayıp

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 3 deplasman maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 11. haftasında Galatasaray’a 2-1’lik skorla kaybeden lacivert-beyazlılar, 13. haftada Konyaspor deplasmanında da 2-0 mağlup oldu.

Son oynadığı deplasman maçı olan Samsunspor mücadelesinde de rakibine 4-2 yenilen Kasımpaşa, deplasmandaki mağlubiyet serisini bu maçla sona erdirmek istiyor.

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