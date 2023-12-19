Şampiyonlar yurda döndü

2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank'ı 3-2 yenerek kupanın 3'üncü kez sahibi olan Eczacıbaşı Dynavit, yurda döndü. Türk Hava Yolları’na ait uçakla Çin'in Şanghay kentinden İstanbul’a gelen voleybolcular için İstanbul Havalimanı VIP Terminalinde karşılama töreni düzenlendi.

Faruk Eczacıbaşı: Kızlarımla, hocamızla iftihar ediyorum

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türk voleybolunun dünyanın zirvesinde olduğunu söyleyerek, “İki Türk takımı, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda final maçını oynadı. Dünyanın tam öbür ucunda bunu yaptılar. O kadar mutluyuz ki. O kadar centilmence bir maç oldu ki. Kızlarımla, hocamızla iftihar ediyorum. Çok güzel bir güven, birlikteliğin işi bu başarı. Türkiye olarak bunu yapabiliyoruz. Eczacıbaşı’nda bunun örneğini gördük. Dünyanın en iyisi olduğumuzu kanıtladık. Türk voleybolu, dünyanın en tepesindedir. Hepimize hayırlı olsun. Türkiye’ye çok güzel bir sonuç getirdik” açıklamasında bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

Ferhat Akbaş: Çıktığımız her maçı ve kupayı kazanmak için oynuyoruz

Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş, gururlandıkları bir tablo olduğunu dile getirerek, “Kazanan taraf biz olduk, çok yakın bir maçtı. Çok muyluyuz kulübümüze ve ülkemize bu dünya şampiyonluğunu getirdiğimiz için. Oyunculara, teknik ekibimize ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. Çıktığımız her maçı ve kupayı kazanmak için oynuyoruz. Önümüzde Şampiyonlar Ligi, Türkiye ligi, Türkiye kupası var, kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Voleybolda Türk takımlarının her zaman zirvede yer aldığını kaydeden Ferhat Akbaş, “Hem milli takımda hem de kulüplerde, dünyadaki ve Avrupa’daki bütün finaller Türk takımlarının oluyor. Tüm kulüpler, federasyon bunun için çabalıyor” diye konuştu.

Simge Aköz: Bu kupayı alabileceğimize hep inandık

Takım kaptanlarından Simge Aköz, 2016 yılından sonra kupayı müzelerine götürdükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, “İki Türk takımının finalde olması bizleri çok mutlu eden, gururlandıran bir şey. VakıfBank’ı da tebrik ediyoruz. Açıkçası turnuva başlangıcından beri takım olarak çok güzel bir performans ortaya koyduk. Çok güzel bir takım oyunu vardı. Bu da bizi final maçı için biraz hazırlamış oldu. Final maçında geriye düşsek dahi bu inancı hiçbir zaman kaybetmedik. Gerçekten bu kupayı alabileceğimize hep inandık. Çok güzel bir takım oyunu vardı ve geri dönüşü güzel oldu” dedi.

Tijana Boskovic: İnancımızı kaybetmedik

Mücadelede inançlarını kaybetmediklerini ifade eden kaptan Tijana Boskovic, “2016’dan sonra kupayı evimize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Takım olarak iyi bir oyun oynadık, çok gurur duyuyorum. Güzel bir takım oyunu vardı” diye konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Hande Baladın: Çok uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu

Milli oyuncu Hande Baladın, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, “Çok uzun zamandır istediğimiz bir şampiyonluktu. Takımdaki herkesin emeği çok büyük. Bu emeğin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında iki Türk takımı final oynadı. VakıfBank’ı da tebrik ediyorum. Kazanan taraf biz olduğumuz için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

Baladın, turnuvanın rüya takımına seçilememesiyle ilgili gelen bir soruya ise, “Benim için kupa kazanmak daha önemliydi. Her zaman bunun hayalini kurdum. Belki başka turnuvalara nasip olur, kaderim böyle galiba. İlk defa başıma gelmiyor” şeklinde cevap verdi.

Naz Aydemir Akyol: Turnuvanın başından sonuna kadar büyüyen bir ekiptik

Takımın tecrübeli isimlerinden Naz Aydemir Akyol ise yaptığı açıklamada, “2023’ü şampiyonlukla kapatmak büyük bir mutluluk. Çok güzel voleybol oynadık. Turnuvanın başından sonuna kadar büyüyen bir ekiptik. Çok hak ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

Elif Şahin: Çok hak ettik

Takımın pasörlerinden birisi olan ve aynı zamanda turnuvanın en iyi pasörü seçilen milli oyuncu Elif Şahin ise takımı tebrik ederek, “2016’dan sonra ilk defa bu kupayı alıyoruz. Çok hak ettik. Takımımı tebrik ediyorum. Bu benim büyük turnuvalarda aldığım ilk ödülüm. Çok güzel bir başarıyla geldiği için benim için unutulmaz olacak” diye konuştu.

Irina Voronkova: Daha çok altın madalya alacağız diye düşünüyorum

Takımın tecrübeli isimlerinden Irina Voronkova, kazandıkları altın madalyanın başlangıç olduğunu vurgulayarak, “Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu daha başlangıç diyebilirim. 7 senelik özlemi bitirdik. İnşallah devam edeceğiz. Daha çok altın madalya alacağız diye düşünüyorum. Çok iyi bir takımız. Türkiye her zaman arkamızda oldu, bunu orada çok iyi hissettik. Takıma, kulübe, herkese çok teşekkür ederim. İnşallah böyle devam ederiz” ifadelerini kullandı.