Açık 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 18.12.2023 22:27

THY’den Türkiye’nin gururlarına özel anons

Çin’de düzenlenen 2023 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelen iki Türk takımı VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit oyuncuları, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda dönüyor.

THY’den Türkiye’nin gururlarına özel anons
[Fotograf: İHA]

Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank’ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Eczacıbaşı Dynavit, finalin ardından VakıfBank oyuncuları ile beraber aynı uçakla yurda geliyor. Sabah saatlerinde İstanbul’da olması beklenen iki Türk takımı için yolculuk öncesinde THY pilotu özel bir anons yaptı.

Pilot yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

“Değerli misafirlerimiz, bugün Türkiye’nin çok başarılı iki kadın voleybol takımı bizimle beraber uçuyor. Rakiplerini eleyerek göğsümüzü kabartan Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde birbirinin rakibi olan Eczacıbaşı ve VakıfBank’a teşekkür eder, Dünya şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit'i tebrik ederiz.” 

ETİKETLER
THY Voleybol
Sıradaki Haber
Sevilla'da Quique Sanchez Flores dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:02
Batı Şeria’da işgalci Yahudiler, camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı
23:46
Gümüşhane'de 4,1 büyüklüğünde deprem
23:29
ABD Dışişleri Bakanlığı: AA foto muhabirine saldıran İsrail güçleri sorumlu tutulmalı
23:17
Kayseri'de minibüs otomobille çarpıştı: 7 yaralı
23:16
BGMK'daki "Gazze" oturumu anlaşma sağlanamadığı için ertelendi
23:17
ABD'den İsrail'in kilisede 2 kadını öldürdüğü saldırıya ilişkin "tutarsız" açıklama
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Geç saatte yemek yemek felç riski getiriyor
Geç saatte yemek yemek felç riski getiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ