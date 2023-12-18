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Spor
AA 18.12.2023 19:19

Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili endişe edilecek bir durumun olmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sarı-kırmızılıların sponsor hastanesi Medicananın başkan Dursun Özbek'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklama, kulübün internet sitesinden paylaşıldı.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugün Medicana Ataşehir Hastanesine karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle ayaktan başvurmuş, yapılan tetkik ve değerlendirme sonuçlarında önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Özbek'in, gastroenterit tanısıyla tedavisine başlanmış ve tedavi sonrası taburculuğu planlanmıştır. Sağlık durumuyla ilgili olarak şu an için endişe edilecek bir durum olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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Dursun Özbek Galatasaray
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