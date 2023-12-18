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Spor
İHA 18.12.2023 17:45

Düzce Üniversitesi öğrencisi Avrupa şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi öğrencisi Mehmet Demirci, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu.

Düzce Üniversitesi öğrencisi Avrupa şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, İstanbul’da düzenlenen Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birincilik derecesiyle büyük başarının sahibi oldu.

Şampiyonda başarılı performansıyla tüm rakiplerini geride bırakan Demirci, finalde Ermeni rakibini de yenerek 52 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Daha önce de ulusal ve uluslararası birçok başarısıyla ülkemizi ve Üniversitemizi gururlandıran Mehmet Demirci’yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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