Voleybolda Türk finalinin kazananı Eczacıbaşı Dynavit

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde ilk kez iki Türk takımı Vakıfbank ve Eczacıbaşı Dynavit, karşı karşıya geldi.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı Eczacıbaşı Dynavit kazandı.

İşte Eczacıbaşı Dynavit'e Türk finalinde şampiyonluğu getiren Boskovic'in sayısı ve sonrasında yaşanan sevinç. pic.twitter.com/s3PaC9JP9T — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 17, 2023

"Organizasyonda en çok madalya kazanan ülke"

Dünya voleybolunda tarih yazmaya devam ediyoruz. Türkiye, kendisine ait olan "organizasyonda en çok madalya kazanan ülke" rekorunu da geliştirdi.

Eczacıbaşı Dynavit ise en çok zirvede yer alan 2'inci takım olmak için mücadele edecek. 4. kez finalde boy gösteren olan turuncu beyazlılar, 3. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4'den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi.

Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Gray)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Busa)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-9

Süre: 113 dakika (24, 26, 25, 24, 14)

Salon: Dragon Spor Merkezi

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Kang Joo-Hee (Güney Kore)