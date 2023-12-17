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Spor
AA 17.12.2023 14:57

Emre Mor'dan anlamlı davranış

Fenerbahçeli futbolcu Emre Mor, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde üç yıldır akut miyeloid lösemi (AML) tedavisi gören 11 yaşındaki Ahmet Mete Altınok'a, imzaladığı milli takım formasını gönderdi.

Emre Mor'dan anlamlı davranış

Forma, Başhekim Prof. Dr. Onur Birsen, PAÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özmert Muhammet Ali Özdemir, Asistan Dr. Osman Gazi Sağlam ve Dr. Selin Yakarışık tarafından hastanede Ahmet Mete Altınok'a teslim edildi.

Büyük mutluluk yaşayan Ahmet Mete Altınok, gazetecilere, "fanatik Fenerbahçeli" olduğunu belirtti. Takımda özellikle genç futbolcuları çok sevdiğini belirten Altınok, "Emre Mor'u da çok seviyorum. Onun izinden gitmek istiyorum. Onun gibi oynamak istiyorum. Ona çok çok teşekkür ederim." dedi.

Asistan Dr. Osman Gazi Sağlam, kendisi gibi Fenerbahçeli olan Ahmet Mete Altınok'a forma sözü verdiğini ve Emre Mor ile temasa geçtiğini söyledi.

Emre Mor'un Altınok'a Çekya maçında giydiği formayı imzalayıp gönderdiğini ifade eden Sağlam, "Bir forma da ona ben aldım. Şimdi Ahmet'e bir sözümüz kaldı. O da beraber futbol oynamak. O günleri de göreceğimizi umut ediyorum." diye konuştu.

Öğretim Üyesi Dr. Selin Yakarışık, Ahmet Mete Altınok'un iki yıl boyunca kemoterapi aldığını, Antalya'da da kök hücre tedavisi gördüğünü ve bu tedaviler sayesinde hastalığın duraklama evresine geçtiğini belirtti.

Sürecin hem çocuk hem de ailesi için oldukça zorlu olduğunu kaydeden Yakarışık, "Moral ve motivasyon çok önemli. Osman Gazi Sağlam arkadaşımızın da böyle bir anlaşması olmuş. Şimdi bu anlaşmayı gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Anne Güneş Altınok ise tedavi sürecinde kendilerine destek veren sağlık çalışanları ile formayı gönderen Emre Mor'a teşekkür etti. Zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Güneş Altınok, şöyle konuştu:

"Hocalarımız sayesinde güzel geçirdik. Yeri geldi ağladık yeri geldi güldük. Çok şükür atlattık. Daha da iyi olacağız. Hastalığından önceki sürecine döndü. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Oğlum bugünü heyecanla bekledi. Formayı alır almaz çerçeveleteceğini söylemişti. Onu da yapacağız. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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