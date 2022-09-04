Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Batshuayi özel program dahilinde çalıştı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi özel program dahilinde çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün akşam Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, Belçikalı golcü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalışmalarına başladı.
Salonda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.
Belçikalı oyuncuya, atletik performans antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.
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Etiketler: Fenerbahçe
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