Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akdeniz Off-Road Kupası'nın 2. ayağı Kilis'te yapıldı
[Fotograf: AA]
Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü (KAROFF) tarafından organize edilen 2022 Akdeniz Off-Road Kupasının 2. ayağı, Kilis'te yapıldı.
Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde oluşturulan parkurda farklı illerden gelen 18 araç ve 36 sporcu mücadele ediyor.
Etkinliğe katılanlar, off-road araçlarının mücadelesini ilgiyle izledi. Bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının da aracında arıza oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere, belediye ve valilik olarak bu turnuvayı desteklediklerini belirtti.
Organizasyon 4,8 kilometre uzunluğundaki "1516 Mercidabık Zaferi" adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından saat 17.30'da ödül töreniyle son bulacak.
[Fotoğraf: AA]
Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve vatandaşlar katıldı.
Etiketler: Kilis
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