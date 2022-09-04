Mehmet Sanlı Mahallesi Kilis 7 Aralık Üniversitesi mevkisinde oluşturulan parkurda farklı illerden gelen 18 araç ve 36 sporcu mücadele ediyor.

Etkinliğe katılanlar, off-road araçlarının mücadelesini ilgiyle izledi. Bazı sürücüler parkuru geçerken zor anlar yaşarken, bazılarının da aracında arıza oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, gazetecilere, belediye ve valilik olarak bu turnuvayı desteklediklerini belirtti.

Organizasyon 4,8 kilometre uzunluğundaki "1516 Mercidabık Zaferi" adlı engelli etabın 3 kez geçilmesinin ardından saat 17.30'da ödül töreniyle son bulacak.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliğe, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve vatandaşlar katıldı.