Balıkesir Altıeylül Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen ve Balıkesir Atatürk Stadı'ndan başlayan 14. İsmail Akçay Yol Koşusu'na, 80'i kadın 355 atlet katıldı.

Yarış öncesi katılımcılara hitap eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sporcuları Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek başarılar diledi.

Avcı, İsmail Akçay adına 14'üncü kez düzenledikleri bu yarışın hayırlı olmasını diledi.

"Gençlerimize örnek olması açısından İsmail Akçay adına uzun yıllardır devam eden organizasyon bu sene kurtuluşun 100. yılı etkinliklerinin başlangıcı olarak 14’ncüsü olarak gerçekleşiyor. Federasyonumuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte gençlere örnek olan bu yol koşusunun uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Yarışın başlangıcını 80 yaşındaki eski atlet İsmail Akçay yaparken, etkinliğe AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve atletlerin yakınları katıldı.

Yarışı erkeklerde Sezgin Ataç kazanırken, Ömer Amaçtan ikinci, Fetene Alemu Regasa üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Özlem Kaya Alıcı birinci, Sümeyye Erol ikinci, Derya Kunur üçüncü sırayı aldı. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verdi.