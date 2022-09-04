Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski hakem Sedat Kant vefat etti
Eski milli hakemlerden Sedat Kant hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski milli hakemlerimizden Sedat Kant'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Sedat Kant'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sedat Kant'ın cenazesinin bugün ikindi vakti İstanbul Erenköy Zihni Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
Son Haberler
- 17:30
- 17:23
- 17:20
- 17:06
- 16:58
Sıradaki Haber
Milli kürekçi Elis Özbay Avrupa şampiyonu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz