Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, milli aradan önce İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın 11'inden 2'si zorunlu 6 ismi değiştirdi.

İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Enner Valencia hastalığı, Gökhan Gönül ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Caner Erkin, Ozan Tufan, Mame Thiam ve Mbwana Samatta ise yedek kulübesinde bekledi.

Bulut, bu isimlerin yerine Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Diego Perotti ve Filip Novak'ı ilk 11'de oynattı.

Kalede Altay Bayındır'ın oynadığı sarı-lacivertlilerin savunma dörtlüsünü Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Novak oluşturdu. Savunmanın önünde Luis Gustavo ile Sosa görev yaparken, kanatlarda Perotti ve Pelkas oynadı. Santrfor arkasında Mert Hakan Yandaş'ın sahaya çıktığı ilk 11'in ileri ucunda ise Cisse görev aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın madalya törenine katıldıktan sonra stada gelerek maçı izledi.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe'de 4 isim ilk kez 11'de

Fenerbahçe'de 4 futbolcu ilk kez 11'de forma şansı buldu.

Teknik direktör Erol Bulut, yeni transferler Novak, Mert Hakan, Perotti ve Cisse'ye bu maçta Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydirdi.

Erol Bulut'un 100. maçı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıktı.

Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, teknik adam olarak 100. sınavını Gençlerbirliği karşısında verdi.

Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 9, Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 lig karşılaşmasında saha kenarında teknik direktör olarak görev yaptı.

Öte yandan karşılaşmadan önce sarı-lacivertlilerin kamp yaptığı otelde sportif direktör Emre Belözoğlu ile oyuncular Ozan Tufan ve Luis Gustavo, Erol Bulut'a 100. maç hatırası için arkasında "100" yazan Fenerbahçe forması hediye etti.

Lemos sağ bekte

Fenerbahçe'de sağ bekler Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakat olması nedeniyle bu bölgede Lemos görev aldı.

Asıl mevkisi stoper olan Uruguaylı isim Gençlerbirliği karşısında sağ bekte oynadı.

Fenerbahçe'de 7 eksik

Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Harun Tekin sakatlık veya hastalık yüzünden Ankara'ya getirilemedi.

Gençlerbirliği'nden teknik direktör değişikliğinden sonra ilk maç

Gençlerbirliği, milli arada yaptığı teknik direktörlük değişikliğinden sonra ilk maçına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan, Mert Nobre'nin yerine takımın başına getirilmişti.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek Mattias Johansson, bu maçta forma giyemedi.

Kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye destek

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yle oynadığı maçta kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'yle ortaklaşa bir etkinlikte bulundu.

Kırmızı-siyahlı futbolcular ve teknik heyet sahaya, "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıktı.