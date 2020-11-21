Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'dan koronavirüs açıklaması
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da, 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
"Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulüp personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır."
Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan COVID-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulüp personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır #AtakaşHatayspor— Hatayspor (@Hatayspor_FK) November 21, 2020
Etiketler: Koronavirüs Süper Lig
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