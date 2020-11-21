Kulüpten yapılan açıklamada, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

"Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan Covid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulüp personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır."