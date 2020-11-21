Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor Kulübü Başkanı koronavirüse yakalandı
Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Ali Çetin yaptığı açıklamada dün Covid-19 testi yaptırdığını söyledi.
"Koronavirüs testim pozitif çıktı. Şu an evimde izolasyon altındayım. Sağlık durumum iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."
Çetin, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam ediyor.
Başkanımız Ali Çetin'in dün gerçekleştirilen Koronavirüs testi pozitif çıkmıştır.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) November 21, 2020
Denizlispor Ailesi olarak Sayın Başkanımıza geçmiş olsun mesajlarımızı iletiyor, en kısa zamanda yeniden camiamızla birlikte olmasını diliyoruz. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/SX79OXrqfC
Etiketler: Koronavirüs
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