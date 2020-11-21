Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göztepe'de testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 4 oyuncunun daha koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Göztepe Kulübündan yapılan açıklamaya göre, rutin yapılan son testlerde 4 futbolcunun sonucu pozitif çıktı. Bu oyuncular ev izolasyonuna alındı ve tedavilerine başlandı.
Sarı-kırmızılı ekipte Covid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.
Kamuoyunun Bilgisine#Göztepe pic.twitter.com/9LFdrWjrpX— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 21, 2020
Etiketler: Süper Lig Koronavirüs
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