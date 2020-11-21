Göztepe Kulübündan yapılan açıklamaya göre, rutin yapılan son testlerde 4 futbolcunun sonucu pozitif çıktı. Bu oyuncular ev izolasyonuna alındı ve tedavilerine başlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte Covid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.