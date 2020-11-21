Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) November 21, 2020
Etiketler: Koronavirüs Son Dakika
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