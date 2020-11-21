Ankara Eryaman Stadı’nda rahat bir galibiyet alan Fenerbahçe, ligin 10. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Mert Hakan, 38 ve 69. dakikalarda Perotti, 46. dakikada Sosa ve 72. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 31. dakikada Diego Angelo attı.

Sarı lacivertli takım bu galibiyetle puanını 20’ye çıkardı. Galibiyet özlemini 5 maça çıkartan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.

Gençlerbirliği Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa ile İstanbul’da oynayacak. Fenerbahçe ise evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 14. dakikada Pelkas ile duvar pası yapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

19. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı gitti.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Furman'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boşta kalan Diego, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

GOL - 36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Halil İbrahim Pehlivan ile Perotti'nin ikili mücadelesinde beyaz noktayı gösterdi. 38. dakikada Perotti'nin penaltıdan attığı golle Fenerbahçe yeniden öne geçti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Fenerbahçe, başkent deplasmanında farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sosa'nın yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-3.

63. dakikada Soner Dikmen'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

GOL - 69. dakikada Ozan Tufan'ın ortasında ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti, açısını düzelttikten sonra uzak köşeden topu ağlara gönderdi. 1-4.

GOL - 73. dakikada sarı-lacivertli ekip 5. golü buldu. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in kafayla içeriye çevirdiği topa kale önünde dokunan Ozan Tufan, takımının 5. golünü attı. 1-5.

76. dakikada savunma arkasına sarkan Samatta'nın aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 55 Murat Yıldırım), Toure, Diego, Polomat (Dk. 81 Arda Kızıldağ), Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Furman (Dk. 46 Soner Dikmen), Ayite (Dk. 46 Sefa Yılmaz ), Sio (Dk. 71 Gökhan Altıparmak).

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo (Dk. 83 Ömer Faruk Beyaz), Sosa, Pelkas (Dk. 63 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş (Dk. 72 Caner Erkin), Perotti (Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu), Cisse (Dk. 72 Mbwana Samatta).

Goller: Dk. 14 Mert Hakan Yandaş, Dk. 38 (penaltıdan) ve 69 Perotti, Dk. 46 Sosa, Dk. 72 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 31 Diego (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 52 Pierre-Yves Polomat, Dk. 54 Giovanni Sio, Dk. 79 Robert Piris (Gençlerbirliği) Dk. 56 Dimitrios Pelkas (Fenerbahçe)

Mustafa Kaplan: Camiamızdan özür diliyoruz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe karşısında aldıkları 5-1'lik farklı yenilgiden dolayı camialarından özür diledi.

Kaplan, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Farklı bir sayfa açmak için sahaya çıktıklarını ancak bireysel hatalardan 3 gol yedik. İlk yarı 1-1 bitecekken bireysel bir hatadan dolayı penaltı oldu ve içeri 2-1 yenik girdik. Ayağa kalkacağız. Daha güzel işler yapacağız. Bazı oyuncularımızı daha iyi hazırlayacağız. Bunların hepsini düzelterek önümüze bakacağız. Camiamızdan özür diliyoruz."

Erol Bulut: Futbolcularımı tebrik ediyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

"Daha agresif olabilirdik"

Bulut, milli aralardan sonraki karşılaşmaların zorluğuna dikkat çekti.

"Performansımız istediğimiz seviyede olmasa da yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İlk 11'de oynayanlar da sonradan oyuna girenlerde iyi oynadı. 5'ten fazla da atabilirdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da oldu. Daha agresif olabilirdik."

"Futbolcularımın her zaman hazır olmasını istiyorum"

Bulut, elinde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubunun olduğunu vurguladı.

"Sakatlıklar oluyor, mesela bugün 7 oyuncumuz yoktu. Diğer arkadaşlarımızı değerlendirdik. Uzun bir maratondayız, kupa maçları da var. Cezalılar olacak, sakatlıklar olacak. Futbolcularımın her zaman hazır olmasını istiyorum. İnşallah böyle devam edecek."

Bulut'tan fikstür eleştirisi

Bulut, milli futbolcular döndükten sadece 1.5 gün sonra maça çıkmalarını da eleştirdi.

"Fikstür konusunda maçtan önce de açıklamam oldu. Onunla ilgili burada önemli olan şey 20 kişiden farklı yorum çıkmamasıdır. Tek bir ağızdan yorum yapılması lazım. Biz bu konuda dezavantajlı olduk. Geçen milli maçtan sonra da benzeri oldu. Bugün de bu şekilde oldu. Milli maçtan 1,5 gün geçtikten sonra futbolcular sahada olmak zorunda kaldı. Daha dikkatli olunmasını rica ediyorum."