Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk gol 45. dakikada Kone'den geldi. Sivasspor'u 1-0 öne geçiren Kone, Süper Lig kariyerindeki 32. golü attı.

İç saha maçlarında yenilmeyen Karagümrük sise 86. dakikada Erik Sabo ile golü buldu ve 1 puan almayı başardı.

Fatih Karagümrük puanını 13'e yükseltirken, Sivasspor ise 9 puana ulaştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

34. dakikada soldan Biglia'nın pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Sabo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

44. dakikada Sivasspor öne geçti. Rakiplerini çalımlayarak sağdan ceza sahasına giren Gradel'in yerden ortasında, kale önünde Kone'den önce müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Lichaj, topu kendi kalesine gönderdi: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Fatih Karagümrüklü Ndao'nun ortasında müsait durumda topa kafayı vuran Fatih Kuruçuk, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

54. dakikada Balkovec'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Chahechouhe, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak sağdan dışarı çıktı.

73. dakikada Yasin Öztekin'in orta sahadan defansın arakasına attığı pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Gradel, şutunu çekti ancak Viviano meşin yuvarlağı yandan dışarı çeldi.

76. dakikada Sabo, Lichaj'ın sağdan ortasında topa röveşata ile vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

82. dakikada Mevlüt Erdinç, Cofie'nin ceza sahası içinde yaptığı mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

86. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Penaltıyı kullanan Sabo'nun şutunda kaleci Samassa topu çeldi. Sabo tekrar önüne düşen topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Balkovec (Dk. 76 Alparslan Erdem), Ndao, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 90+3 Ramazan Civelek), Chahechouhe (Dk. 75 Zeki Yıldırım), Sabo, Sobiech (Dk. 58 Mevlüt Erdinç)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 87 Hakan Arslan), Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, Gradel (Dk. 74 Erdoğan Yeşilyurt), Kone (Dk. 90+3 Ninga)

Goller: Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 86 Sabo (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Biglia, Dk 78. Ndao, Dk. 90 +2 Koray Altınay, 90+6 Sabo (Fatih Karagümrük), Dk. 45 +1 Camara, Dk. 82 Cofie, Dk. 84 Samassa (Demir Grup Sivasspor)

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Netice çok daha farklı olabilirdi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladıkları Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kaldıkları maçın ardından tesadüfen gol yediklerini söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stadlarını Karagümrük'e açan Kasımpaşa Kulübü'ne teşekkür ettiklerini belirtti. Canel, ilk ve ikinci yarıda farklı oyun oynadıklarını aktardı.

"İlk yarıda ve ikinci yarıda farklı bir oyun oynadık. İlk yarı berabere bitmesi gerekirken tesadüfen bir gol yedik. İkinci yarı son 15 dakika oynadığımız oyunu maçın geneline yayabilseydik, netice çok daha farklı olabilirdi."

Rıza Çalımbay: Bugün belki de hakem engellemesiyle 3 puanımız gitti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise maçtan sonra hakemlere tepki gösterdi. Çalımbay, 9 tane eksikle maça geldiklerini hatırlatatı.

"5 tane Covid-19'lu arkadaşımız vardı. 4 tane sakatımız var. Kadroyu çıkarırken zorlandık. Ama çok kaliteli arkadaşlarımız vardı bunu gösterdiler. Maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Hepsiyle gurur duyuyorum."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Bugün belki de hakem engellemesiyle 3 puanımız gitti"

Çalımbay, hakemler ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Biz rahatlıkla Karagümrük takımını geçerdik sadece hakemin engeline takıldık. Maalesef geçen Galatasaray maçında da hakemlerin engeline takılmıştık penaltılardan dolayı. Bizim orada bariz penaltımız vardı hakem arkadaş VAR'a gitti. Gözünün önündeki penaltı için VAR'a gitti. Buradaki arkadaş da VAR'a gitmiyor. VAR'ın başında kim varsa, bu işi bilmeyen birisi herhalde. Hem de bu arkadaşımız, ikisini de kınıyorum. Ellerinde VAR gibi bir şey var gelip bakmıyorlar. Çünkü onlar birbirlerini kolluyorlar. Eğer şu penaltı olayı bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon'a yapsalar bin kere gidip bakarlar. Ama bize tenezzül edip gidip bakmıyorlar. Bugün belki de hakem engellemesiyle 3 puanımız gitti."

"Türkiye'deki arkadaşlar moralimiz bozulsun diye her şeyi yapıyorlar"

"2-3 gün sonra maçımız var artık bu maçı unutup oraya bakmamız gerekiyor. Hem Türkiye için hem de kendimiz için Karabağ maçını oynayacağız. Orada puan ve puanlar alıp Türkiye'yi bir yerlere getirmeye çalışıyoruz ama burada maalesef Türkiye'deki arkadaşlar bizim moralimiz bozulsun diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar."

"Hakemlere hiç güvenmiyorum, inanmıyorum da"

Çalımbay, hakemlere artık güvenmediğini ifade etti.

"Ben artık hakemlere hiç güvenmiyorum, inanmıyorum da. Bundan sonra hakemlerle ilgili konuşmayacağım. Artık böyle bir şey olursa yönetici arkadaşlarımız var onlar çıkarlar her türlü kulübü savunurlar. Bizim hakemlerimiz iyi değil. Hazır değiller. Hiçbir hakemimiz VAR'ı kullanamıyorlar. "