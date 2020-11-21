Haber Giriş: 21 Kasım 2020 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alanyaspor'da 3 kişinin testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da 3 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik ekip ve personele dün Covid-19 PCR testi uygulandı.
Testlerin sonucunda bir profesyonel takım oyuncusunun, bir altyapı oyuncusunun ve bir personelin test sonucu pozitif çıktı.
Bu kişiler izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapıldı.
Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid 19 testlerinde bir profesyonel takım ve bir altyapı oyuncumuz ile bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/5VCwCJc86Q— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) November 21, 2020
Etiketler: Süper Lig Koronavirüs
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