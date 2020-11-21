Aytemiz Alanyaspor'dan yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik ekip ve personele dün Covid-19 PCR testi uygulandı.

Testlerin sonucunda bir profesyonel takım oyuncusunun, bir altyapı oyuncusunun ve bir personelin test sonucu pozitif çıktı.

Bu kişiler izolasyona alındığı, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapıldı.