Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 17:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen lansmanla yeni sezon formalarını tanıttı.
Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu formalarını taraftarın beğenisine sundu.
Etkinlikte konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, formalara ilişkin, "Çok az biliyorduk biz de, tanıtım videosu mükemmel ötesi olmuş. Uzun zamandır böyle bir video görmemiştik" sözlerini kullandı.
Bu sezon bu forma, kaldıracak çok kupa! ???? #DeliceSev— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2022
2022-2023 sezonu formalarımız, işte karşınızda. ???????? @PUMATurkiye pic.twitter.com/Eufn4R2zN0
Taraftara çağrıda da bulunan Koç, "Satışa çıkan kombinelerimiz saatler içerisinde tükendi. Bu sene, forma satışında da rekor kıralım" dedi.
İşte sarı-lacivertlilerin yeni sezon formaları:
Etiketler: Fenerbahçe
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