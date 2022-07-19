Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonu formalarını taraftarın beğenisine sundu.

Etkinlikte konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, formalara ilişkin, "Çok az biliyorduk biz de, tanıtım videosu mükemmel ötesi olmuş. Uzun zamandır böyle bir video görmemiştik" sözlerini kullandı.



Taraftara çağrıda da bulunan Koç, "Satışa çıkan kombinelerimiz saatler içerisinde tükendi. Bu sene, forma satışında da rekor kıralım" dedi.

İşte sarı-lacivertlilerin yeni sezon formaları: