Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak müsabaka için İstanbul'dan saat 13.00'te hareket eden sarı-lacivertli kafile, yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından kente ulaştı.

Taraftarınca çiçeklerle karşılanan sarı-lacivertliler, kendileri için bekletilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Pasaport işlemleri uzun sürdü

Fenerbahçe kafilesi, pasaport işlemleri sebebiyle uzun süre havalimanından ayrılamadı.

Sarı-lacivertli kafile TSİ 15.30 civarında havalimanına inerken, yaklaşık 1 saat sonra otele hareket edebildi.

Fenerbahçe'nin parmak izi ve pasaport kontrollerinin uzun sürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ve bir futbolcu TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Miejski Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Kadroda değişiklik

Fenerbahçe daha önce UEFA'ya bildirilen listede değişikliğe gitti.

Karşılaşmadan 48 saat öncesine kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunan sarı-lacivertliler, Dimitris Pelkas'ın yerine Marcel Tisserand'ı kadroya yazdırdı.

Sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş ile son antrenmanda hafif bir sakatlık yaşayan Mergim Berisha da Dinamo Kiev müsabakasının kadrosuna alınmadı.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak müsabaka, yarın TSİ 21.00'de başlayacak.