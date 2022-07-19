Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, `Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır` ifadeleri kullanıldı.