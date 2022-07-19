Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyuncunun kendisi ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başladı.
Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, `Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır` ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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