Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mustafa Muhammed ile yollar ayrılıyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda Fransız ekibi Nantes ile anlaşmaya varıldı.
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunun devre arasında Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı ve geçen hafta bonservisini aldığı Mustafa Muhammed, bugün Fransa'ya gidecek.
Mustafa Muhammed, sarı-kırmızılı formayla 1,5 sezonda 58 resmi maça çıktı ve 17 gol attı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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