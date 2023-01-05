TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulüp de disipline gönderildi.

Antalyaspor, çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Fenerbahçe ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta kırmızı kart gören HangiKredi Ümraniyesporlu oyuncu Allyson Santos da kural dışı hareketi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi .