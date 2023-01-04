Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba 22:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray'dan üst üste 6. galibiyet
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Galatasaray, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı ve üst üste 6. galibiyeti aldı.
Galatasaray ile Ankaragücü Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Konuk takım 7. dakikada Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı kırmızılarında gollerini 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30. dakikada Gomis kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 36'ya yükselterek yeniden zirveye yerleşti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.
Etiketler: Galatasaray Süper Lig
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