Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Samet Akaydın'a resmi imzayı attıran sarı lacivertliler, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sol beke Jayden Oosterwolde

Fenerbahçe'nin gündeminde, Parma'nın 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde olduğu öğrenildi.

İtalya temsilcisi 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe ise bu rakamı aşağıya çekmek istiyor.

Parma, uygun şartların oluşması durumunda Hollandalı sol bekin takımdan ayrılmasına izin verecek. Oosterwolde bu sezon 18 maçta forma giyerken, bin 497 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.

Forvete Haji Wright

Diğer yandan sarı lacivertliler Joao Pedro’nun sakatlığı, Enner Valencia’nın ise bir süredir forma giyememesi nedeniyle hücum hattına da takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği golcü, Fraport TAV Antalyaspor'lu Haji Wright. Sarı lacivertli yönetim, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul’da bir araya geldi.

Transferde ısrarcı olan Fenerbahçe, kısa süre içinde Haji Wright için bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Haji Wright bu sezon Akdeniz ekibinde 17 maçta forma giyerken 11 gole imza attı.