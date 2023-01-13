Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 15:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli buz patenciler Polonya'da yarı finalist oldu
Buz pateninde 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcular Furkan Akar ile Metehan Atan, yarı finale yükseldi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen şampiyonada bin 500 metre yarışından milli sporcuların yarı final biletini aldığı belirtildi.
Şampiyonanın finallerinin 15 Ocak Pazar günü yapılacağı kaydedildi.
Etiketler: Polonya
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