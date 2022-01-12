Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Safiport Macaristan deplasmanında
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 11. haftasında 13 Ocak Perşembe günü Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e konuk olacak.
Sopron kentindeki Novomatic Arena'da yapılacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
Geride kalan 10 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Sopron Basket ise 6 galibiyet ve 4 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Fenerbahçe 73-47 kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Avrupa Kupaları
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