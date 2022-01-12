23 yaşındaki pilot, Zorlu PSM Sky Lounge alanında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Gerçekten kolay olmadı. Çok hızlı gerçekleşti. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. Abu Dabi testleri Formula 2'ye ilk adım oldu. Sonunda gerçekleşti. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım."