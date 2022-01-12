Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı Formula 2'de yarışacak
Milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı, 2022 sezonunda Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda yarışacağını açıkladı.
23 yaşındaki pilot, Zorlu PSM Sky Lounge alanında gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Gerçekten kolay olmadı. Çok hızlı gerçekleşti. Önümüze çıkan her şansı değerlendirmeye çalıştık. Abu Dabi testleri Formula 2'ye ilk adım oldu. Sonunda gerçekleşti. 2022'de Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım."
#TRTSPORDijital Özel— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) January 12, 2022
Cem Bölükbaşı, attığı bu imzayla birlikte Formula 2'de yarışacak ilk Türk pilot oldu! pic.twitter.com/ztJjaGPsaD
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