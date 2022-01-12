NBA'e 6 maçla devam edildi. Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'in 29 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 2 blokla öne çıktığı karşılaşmada Warriors'ı yenerek art arda 10. olmak üzere 29. galibiyetini aldı.

Batı Konferansı'nda 4. sırada bulunan ev sahibi ekipte Ziaire Williams ve Tyus Jones 17'şer sayı, Brandon Clarke 14 sayı, 9 ribaunt, Jaren Jackson Jr ise 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Sezonun 10. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı ikincisi Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı. Klay Thompson 14, Andrew Wiggins ve Gary Payton 13'er sayı kaydetti.

Suns, Raptors'ı mağlup etti

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, konuk olduğu Toronto Raptors'ı 99-95'lik skorla geçti.

Bu sezon 31. galibiyetine ulaşan Suns'ta Jae Crowder 19 sayı, 5 ribaunt, Deandre Ayton 16 sayı, 9 ribaunt, Devin Booker 16 sayı, 5 ribaunt ve Chris Paul 15 sayı, 12 asistle mücadele etti.

Altı maçlık galibiyet serisi sona eren Raptors'ta OG Anunoby'nin 25, Pascal Siakam'ın 22, Fred VanVleet'in 21 sayısı sezonun 18. mağlubiyetini önleyemedi.

Sonuçlar

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 122-118

Toronto Raptors-Phoenix Suns: 95-99

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 133-87

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 116-108

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 128-125

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 87-85