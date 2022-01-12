Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda ara transfer dönemi başladı
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre ara transfer dönemi 8 Şubat Salı günü tamamlanacak.
2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-8 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
Etiketler: Transfer Haberleri Süper Lig
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