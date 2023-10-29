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Spor
TRT HABER/AA 29.10.2023 19:00

Fenerbahçe Pendikspor'a konuk oluyor

Pendikspor, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Fenerbahçe Pendikspor'a konuk oluyor

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Pendikspor'a konuk oluyor

Futbolcular sahaya, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!" pankartı ile çıktılar.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

GOL - 30. dakikada Erdem Canpolat, kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

GOL - 42. dakikada İrfan Can Kahveci, attığı gol ile maçta farkı ikiye çıkardı. 

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

Deplasmanda gol yemedi

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Pendikspor'la ligde ilk randevu

​​​​​​​Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada Ferdi’nin pasında Szymanski’nin bekletmeden ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

22. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Edin Dzeko’nun içeri çevirdiği pasla buluşan Tadic’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Erdem son anda topu oyun alanına çeldi.

GOL - 30. dakikada Osayi Samuel’in sağ taraftan çevirdiği topta kaleci Erdem Canpolat’ın Edin Dzeko’dan önce yaptığı hamle sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

GOL - 43. dakika Szymanski’nin sol taraftan ortasında ceza yayına yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Endri Çekiçi, Erencan Yardımcı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Zajc dk. 9), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Goller: Erdem Canpolat (dk. 30 k.k.), İrfan Can Kahveci (dk. 43) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Pendikspor), Osayi Samuel (Fenerbahçe)

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

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