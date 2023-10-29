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Spor
TRT HABER/AA 29.10.2023 18:55

MKE Ankaragücü Samsunspor'u iki golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi. Galibiyetin gollerini Efkan Bekiroğlu ve Sowe attı.

MKE Ankaragücü Samsunspor'u iki golle geçti
[DepoPhotos]

Başkent Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetti.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'yla 3 maçta 2 galibiyet ve yenilgi alan MKE Ankaragücü, 10 hafta sonunda puanını 12'ye yükseltti.

Ligde galibiyeti olmayan tek takım konumunda bulunan Yılport Samsunspor ise son sırada ve sadece 2 puanı bulunuyor.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

55. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

65. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza yayının hemen dışından çektiği sert şutta top yandan dışarı gitti.

GOL - 71. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Rodrigues'in ara pasında Efkan Bekiroğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Okan'ı geçen Efkan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

75. dakikada Hayrullah'ın uzun pasında topu göğsüyle kontrol eden Sowe'un rakibin geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı soluna uzanarak kontrol etti.

GOL - 76. dakikada MKE Ankaragücü, ikinci golü buldu. Morutan'ın serbest vuruştan ortasında Hanousek'in kafa vuruşunda top kaleci Okan'dan döndü. Sowe kaleciden dönen topu ağlara yolladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi. VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve sarı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

85. dakikada konuk takım atağında Benasser'in ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.

MKE Ankaragücü, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu (Dk. 89 Cem Türkmen), Chatzigiovanis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Pedrinho (Dk. 61 Morutan), Rodrigues (Dk. 89 Dokanovic), Sowe (Dk. 88 Bajic)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Benasser, Tait (Dk. 58 Osman Çelik), Holse (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Ercan Kara (Dk. 85 Dimata), Emre Kılınç (Dk. 46 Ntcham), Moundilmadji (Dk. 74 Fofana)

Goller: Dk. 71 Efkan Bekiroğlu, Dk. 76 Sowe (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 54 Van Drongelen, Dk. 81 Osman Çelik (Yılport Samsunspor)

Stat: Eryaman Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Özgür Ertem

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