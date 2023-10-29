Fatih Karagümrük Trabzonspor maçında kazanan yok

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.
Futbolcular sahaya, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!" pankartı ile çıktılar.
Fatih Karagümrük, bu beraberlikle 10 puanla 10. sıraya yükseldi. Kırmızı siyahlılar, 10 maçında 4. beraberliğini alırken ilk 9 maçında 2 galibiyet, 4 mağlubiyet almıştı.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ikinci maçını 1 puanla kapattı. Puanını 16’e çıkaran Karadeniz ekibi, bu sezon ilk beraberliğini aldı. Karadeniz ekibi, bu sonuçla 5. sıraya yükseldi.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
63. dakikada sağ taraftan Biraschi’nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Güven’in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.
71. dakikada Visca’nın derinlemesine pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
Karşılaşma golsüz sonuçlandı.
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Shukurov dk. 73), Nazım Sangare (Sturaro dk. 79), Rohden, Eysseric (Adnan Uğur dk. 90+1), Can Keleş (Salih Dursun dk. 90+1), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 73)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat (Bardhi dk. 69), Visca (Enis Destan dk. 82), Abdülkadir Ömür, Fountas (Pepe dk. 69), Onuachu
Sarı kartlar: Feghouli, Sturaro (Fatih Karagümrük), Mendy (Trabzonspor)
Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı
Hakemler: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal