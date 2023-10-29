Duman 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT HABER / AA 29.10.2023 15:32

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçında kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı 0-0 sona erdi.

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçında kazanan yok
[Fotograf: DHA]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetti.

Futbolcular sahaya, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!" pankartı ile çıktılar.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Fatih Karagümrük, bu beraberlikle 10 puanla 10. sıraya yükseldi. Kırmızı siyahlılar, 10 maçında 4. beraberliğini alırken ilk 9 maçında 2 galibiyet, 4 mağlubiyet almıştı.

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ikinci maçını 1 puanla kapattı. Puanını 16’e çıkaran Karadeniz ekibi, bu sezon ilk beraberliğini aldı. Karadeniz ekibi, bu sonuçla 5. sıraya yükseldi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

63. dakikada sağ taraftan Biraschi’nin ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Güven’in şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

71. dakikada Visca’nın derinlemesine pasında ceza sahası içi sağ çaprazından Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Shukurov dk. 73), Nazım Sangare (Sturaro dk. 79), Rohden, Eysseric (Adnan Uğur dk. 90+1), Can Keleş (Salih Dursun dk. 90+1), Güven Yalçın (Serdar Dursun dk. 73)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat (Bardhi dk. 69), Visca (Enis Destan dk. 82), Abdülkadir Ömür, Fountas (Pepe dk. 69), Onuachu

Sarı kartlar: Feghouli, Sturaro (Fatih Karagümrük), Mendy (Trabzonspor)

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

ETİKETLER
Fatih Karagümrük Süper Lig Trabzonspor
Sıradaki Haber
3 büyük kulüpten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:06
ABD: İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok
10:04
Borsa haftaya düşüşle başladı
09:59
İsrail'in kuzeyinde bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı
09:52
Amasya'da çeşitli suçlardan aranan 67 kişi yakalandı
10:05
Akaryakıt istasyonunda tehlikeli anlar: Otomobil alev aldı
09:47
Van'da 24 terör şüphelisi yakalandı
Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği
Yeryüzü cenneti Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda tehlikeli anlar: Otomobil alev aldı
Akaryakıt istasyonunda tehlikeli anlar: Otomobil alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ