Fenerbahçe Pendikspor karşısında farka gitti

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Futbolcular sahaya, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!" pankartı ile çıktılar.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 30. dakikada Erdem Canpolat, kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 42. dakikada İrfan Can Kahveci, attığı gol ile maçta farkı 2'ye çıkardı.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 65. dakikada Edin Dzeko, attığı golle farkı 3’e çıkardı.

GOL - 77. dakikada Edin Dzeko, kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 87. dakikada Edin Dzeko, attığı bu golle hat-trick yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Galibiyet serisi 19’a çıktı

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak serisini 19’a yükseltti.

Fenerbahçe 10. haftayı 30 puanla lider kapatırken, Pendikspor ise 7 puanda kaldı.

Deplasmanda gol yemedi

Bu sezon ligde boy gösterdiği 5 deplasman mücadelesinden 15 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve son olarak Pendikspor’u 4-0 mağlup etti.

Dzeko krallık yarışında Icardi'yi yakaladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligdeki gollerine Pendikspor karşısında da devam etti.

Geride kalan 10 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda Pendikspor filelerini havalandırarak hat-trick yaptı.

Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi yakaladı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada Ferdi’nin pasında Szymanski’nin bekletmeden ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

22. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Edin Dzeko’nun içeri çevirdiği pasla buluşan Tadic’in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Erdem son anda topu oyun alanına çeldi.

GOL - 30. dakikada Osayi Samuel’in sağ taraftan çevirdiği topta kaleci Erdem Canpolat’ın Edin Dzeko’dan önce yaptığı hamle sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

GOL - 43. dakika Szymanski’nin sol taraftan ortasında ceza yayına yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46. dakikada Tadic'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dzeko'nun yerden sol ayağıyla şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada soldan Sequeira'nın derinlemesine savunma arkası pasına hareketlenen Diaby'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda top direğin yanında auta gitti.

GOL - 65. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Zajc'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve ceza sahasına giren Szymanski, altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya durumda meşin yuvarlağı soldan bindiren Dzeko'nun önüne bıraktı. Bosna Hersekli golcü topu boş kaleye filelere gönderdi: 3-0.

GOL - 77. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Soldan Zajc'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dzeko'nun şutunda top filelere gitti: 4-0.

79. dakikada Kent'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Tadic'in aşırtma vuruşunda savunmada Berkay topu çizgiden çıkardı.

GOL - 87. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Ferdi'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun sol ayağıyla yakın direğe şutunda top ağlarla buluştu: 5-0.

90+4. dakikada Tadic'in altı pasın solunda topukla çevirdiği topa İsmail'in yine toplukla şık dokunuşunda Lusamba meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 84 Serkan Asan), Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, İbrahim Akdağ (Dk. 74 Kappel), Vukovic, Halil Akbunar (Dk. 46 Diaby), Gökcan Kaya (Dk. 74 Lusamba), Çekici (Dk. 46 Görkem Bitin), Erencan Yardımcı

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 78 Mert Müldür), Samet Akaydın (Dk. 84 Crespo), Becao (Dk. 46 Oosterwolde), Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 9 Zajc), İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Kent), Szymanski, Tadic, Dzeko

Goller: Dk. 30 Erdem Canpolat (Kendi kalesine), Dk. 42 İrfan Can Kahveci, Dk. 65, 77 ve 87 Dzeko (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 23 Osayi-Samuel, Dk. 73 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 23 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

Stat: Pendik Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay