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Spor
AA 07.06.2023 15:42

Fenerbahçe Opet'te Stefano Lavarini dönemi

Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımının başantrenörlüğüne İtalyan Stefano Lavarini'nin getirildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Opet'te Stefano Lavarini dönemi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mız, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan başantrenör Stefano Lavarini ile anlaşma sağlamıştır. Stefano Lavarini'ye 'Fenerbahçe ailesine hoş geldin' diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde son olarak İtalya Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'yı çalıştıran Lavarini, geçtiğimiz yıldan beri Polonya Kadın Milli Takımı'nın başında bulunuyor.


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