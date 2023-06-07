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Spor
AA 07.06.2023 14:40

Şampiyonlar Ligi bayrakları İstanbul Boğazı'nda

İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı arasında 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi iki ekibin bayrakları, İstanbul Boğazı'nda dalgalanıyor.

Şampiyonlar Ligi bayrakları İstanbul Boğazı'nda
[Fotograf: AA]

Manchester City ile Inter'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her iki ekibin bayrakları asıldı.

Köprüde, iki ekibin bayraklarının ortasında organizasyonun İstanbul'daki finalini simgeleyen bir bayrak da yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köprüde dalgalanan bayraklar, vatandaşların ilgisini çekti.

Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

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