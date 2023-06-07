Alex de Souza'dan Arda Güler'e övgü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin idmanını takip etti.

Alex'in, oğlu Felipe ile Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret etti. Alex, bir süre antrenmanı takip etti ve takıma desteklerini ileterek moral verdi.

Alex: Onun (Arda Güler), daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum

Alex, genç oyuncu Arda Güler ile de bir araya geldi. Alex, Arda'yı sahada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Özellikle solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynadığı için daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum. Bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onun mutlu bir şekilde oyunundan keyif alarak çalışmalarını devam ettirmesi. Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Onun, daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Arda ise Alex ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu vurguladı.

"Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok heyecanlıyım. Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı. Her zaman Alex gibi bir futbolcu olma hayalim var. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler."

Alex, attığı 29 golle kendisine ait 28 gollük rekoru kıran Enner Valencia'yı da tebrik etti.