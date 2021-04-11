Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet'te 3 koronavirüs vakası
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımda gerçekleştirilen rutin testlerde 3 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, "Sporcularımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır" denildi.
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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