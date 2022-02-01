Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Max Meyer'i Midtjylland'a kiraladı
[Fotoğraf: AA]
Fenerbahçe, Alman futbolcu Max Meyer'in Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, Maximilian Meyer konusunda yazılı açıklama yaptı.
Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz."
Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Meyer, tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta bir gol kaydetti.
Etiketler: Fenerbahçe Danimarka
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