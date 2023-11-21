Fenerbahçe lige verilen arada güç depoladı

Tedavisi devam eden futbolcular ve milli davet almayan isimler çalışmalarına Samandıra’da devam etti.

Bosna Hersek Milli Takımı’ndan bir defaya mahsus affını isteyen Edin Dzeko, İstanbul’da kalarak antrenmanlara katıldı ve takım arkadaşları için moral kaynağı oldu.

Lige verilen arada ayrıca sarı lacivertlilerde sakatlık yaşayan oyuncular takıma döndü.

Tedavisi tamamlanan Joshua King, Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş, görev verilmesi halinde Pazar akşamı oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyebilecek.

Diğer yandan özel program eşliğinde çalışmalarını sürdüren Fred ve Djiku için sarı lacivertli sağlık ekibi seferber oldu. İki oyuncu da İstanbul ekibine karşı oynanacak mücadeleye yetişmeleri için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz’in durumunun iyiye gittiği ve EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasında kadroda yer alma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Sakatlığını atlatan ve Milli takım kampının ardından Samandıra’ya dönen Cengiz Ünder de çalışmalarını sürdürüyor.

Hamstring grubunda tendon kopması yaşayan ve Almanya’da operasyon geçiren Rodrigo Becao’nun ise Ocak ayında sarı lacivertli takıma katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper dışındaki tüm futbolcuların 4 Aralık tarihinde oynanacak EMS Yapı Sivasspor maçına yetişmesi bekleniyor.