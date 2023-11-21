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Spor
AA 21.11.2023 13:30

Gençlerbirliği Spor Lisesi faaliyete geçti

Gençlerbirliği Spor Lisesi 25 öğrencisiyle eğitim hayatına başladı.

Gençlerbirliği Spor Lisesi faaliyete geçti
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre öğrenciler, ailelerinin de katıldığı törenin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri yerleşkesinde yer alan okuldaki ilk derslerine girdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlerbirliği Kulübünün eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Kenan Memiş, lisenin açılışından memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Gençlerbirliği olarak altyapımızda sayısız sporcu yetiştirebilmenin ve bunları futbol dünyasına kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Cumhuriyetimizin 100. yılında sürekli değişen ve gelişen modern futbolun tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere önce iyi insan, sonra iyi öğrenci, son olarak da iyi sporcu yetiştirme hedefiyle bugün tarihi bir projeye imza attık. Artık aileler ve öğrencilerimiz, kariyerlerinde seçim yapmak zorunda kalmadan, eğitim hayatlarına devam edebilecekler. Bu proje sayesinde akademik anlamda eğitim görmüş, yeterli bilgiye ve donanıma sahip futbolcuları ya da spor adamlarını, lisemizde yetiştireceğiz. Lisemizin açılışında desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Niyazi Akdaş’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Gençlerbirliği Kulübü Gençlik Gelişim Sorumlusu Seçkin Topçu ise "Tesislerimizin içinde bir eğitim kurumunun, lisenin açılması bizler adına çok heyecan verici. Sadece Gençlerbirliği için değil Türkiye ve Ankara futbolu adına da heyecan duyuyoruz. Bu tesislerden milli takım oyuncuları, milli takım antrenörleri, futbola emek veren birçok insan çıktı. Umarım bu liseyle beraber yeni sporcularımız, antrenörlerimiz, spor bilimcilerimiz, hayatın başka alanlarında bu kültürü yaşamış insanlar, yerlerini alacaklar. Türk futbolunu ve sporunu ileri götürecekler. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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